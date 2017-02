Plastic fles tijdens zwangerschap kan leiden tot zwaar kind

🕔 09.feb 2017

Wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap uit plastic flessen drinken, kan dat later lijden tot overgewicht bij het kind. Dat zou komen door de chemische stof bisfenol A (BPA) die de hormoonhuishouding ontregelt.

BPA komt voor in kunststoffen (plastics) en harsen, en zit in een groot aantal producten waarin voedsel wordt bewaard. Het zit ook in de coating van conservenblikken om voedsel te beschermen tegen direct contact met het metaal.

Het is nooit uitvoerig bewezen dat BPA een direct gevaar vormt voor de gezondheid, maar er bestaat al jarenlang bezorgdheid over de veiligheid ervan.

Het is een bekend feit dat stoffen uit verpakkingsmateriaal kunnen overgaan in voedsel dat in contact komt met de verpakking.

Een Amerikaans onderzoek liet zien dat babymuisjes van wie de moeders blootgesteld waren aan BPA, minder goed reageerden op het hormoon leptine.

Dit is het hormoon dat ons lichaam meldt wanneer wij voldoende hebben gegeten; het helpt ook de eetlust bedwingen wanneer het lichaam geen behoefte heeft aan energie.

De onderzoekers zeggen dat BPA de neurobiologie in de getroffen muizen permanent verandert, waardoor zij vatbaar worden voor obesitas als volwassenen.