🕔 27.dec 2016

De agressieve wijze waarop een zwarte vrouw en haar twee dochters werden gearresteerd nadat de moeder hulp van de politie had ingeroepen omdat haar zoontje van 7 door een witte buurman was aangevallen was ruw, maar niet racistisch.

Dat is de opvatting van de politiechef van de Amerikaanse stad Fort Worth in Texas.

Een groep predikanten is het daar niet mee eens en zegt dat de arrestaties “duidelijk racistisch” waren.

De witte buurman had het kind bij de keel gegrepen omdat hij vond dat het kind rommel maakte. De moeder belde daarom de politie.

Een witte agent liet zich provocerend uit tegen de moeder, die zich daaraan stoorde. Hij vroeg bijvoorbeeld waarom de vrouw vond dat de buurman haar kind niet bij de keel mocht grijpen.

Toen één van de dochters probeerde de vrouw weg te voeren om escalatie van de situatie te voorkomen, werd zij tegen de grond gegooid en gearresteerd.

Ook de moeder werd tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Een tweede dochter werd aangehouden omdat zij het incident filmde.

De witte buurman, die het kind bij de keel had gegrepen, werd niet aangehouden.

Er loopt een aanklacht tegen de drie vrouwen voor onder meer “wanordelijk gedrag” en “verzet tegen arrestatie”. Het politiekorps is vooralsnog niet van plan maatregelen tegen de agent te nemen en weigert de camerabeelden van de bodycam van de agent vrij te geven.

Re Ft Worth PD presser: if we agree officers actions were inappropriate for the situation WHY ARE CHARGES STILL PENDING AGAINST THE VICTIMS

— S. Lee Merritt (@MeritLaw) 23 december 2016