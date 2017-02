🕔 01.feb 2017

De 67-jarige katholieke priester Philip Pizzo van het Brooklynse bisdom maakte maar een grapje toen hij suggereerde dat tegenstanders van zijn held Donald Trump van een wolkenkrabber moesten springen.

Dat beweert hij althans in gesprek met de New York Post.

Pizzo plaatste zondag een meme op Facebook, waarin Trumphaters worden opgeroepen van een wolkenkrabber te springen “voor sociale rechtvaardigheid”.

Na een storm van protest van parochianen en andere burgers, bood Pizzo dinsdag zijn excuses aan op Facebook.

Of dat gemeend is, valt nog te bezien. Vader Pizzo plaatste eerder een foto van toenmalig president Barack Obama met de tekst “Hij is niet mijn president” en een foto van Hillary Clinton met “Lelijk gezicht” en “Happy Halloween”.

.@FatherPizzo regrets any offense he has caused. Suicide is a serious subject and his post does not at all represent the view of the church.

— Diocese of Brooklyn (@BrooklynDiocese) 31 januari 2017