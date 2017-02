Producenten willen van suikertaboe af

Suikerproducenten zijn het zat dat hun product als ‘vergif’ wordt weggezet. “We eten al duizenden jaren suiker en nu is het opeens vergif”, zegt suikerbietenteler Dirk de Lugt.

De producenten kwamen maandag samen tijdens het Grote Suikerdebat in Den Haag, zo meldt AD dinsdag.

“We krijgen de schuld van heel veel”, zegt Albert Markusse, directeur van suikerproducent Suiker Unie. “Het gaat altijd over suiker en nooit over andere calorieën.”

In 1987 at een Nederlander 128 gram suiker per dag, dat was twintig jaar later zes gram minder. In 1987 kampte 33 procent van het volk met overgewicht, nu is dat al 50 procent.

Suikertaks

Het Diabetes Fonds, ook aanwezig bij het debat, is geen voorstander van suiker. Zij zouden dan ook graag een suikertaks invoeren, zegt directeur Hanneke Dessing tegen de krant. “Dat is ook een signaal naar consumenten: let op, hier zit heel veel suiker in.”

De suikerbranche ziet de oplossing vooral in voorlichting. Verplicht minder suiker in de producten ziet de sector niet zitten. “Als je vindt dat je minder suiker moet eten, moet je dat doen. Keuzevrijheid”, vindt Paul Mesters, levensmiddelentechnoloog bij de Suiker Unie. “Consumenten moeten ons niet demoniseren. We leveren niet aan de diervoederindustrie, anders zouden we ook nog de schuld krijgen dat honden te dik zijn.”(NU.nl)