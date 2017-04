Rechter gelooft bekentenis niet, onschuldige sterft in cel

10.apr 2017

In maart 1985 werd de toen 20-jarige Michele Mallin in het Amerikaanse dorpje Lubbock (Texas) verkracht onder bedreiging van een mes. Haar verkrachter wist haar naar zich te lokken door te doen alsof hij autopech had.

Mallin wees Timothy Cole aan als de dader. De 26-jarige universiteitsstudent werd veroordeeld tot 25 jaren gevangenisstraf, hoewel hij altijd bleef volhouden dat hij onschuldig was.

14 jaren laten stierf Cole in de gevangenis. Vier jaren daarvóór bekende serieverkrachter Jerry Johnson de verkrachting van Mallin. De rechter geloofde hem echter niet.

Cole had diverse getuigen, die verklaarden dat hij op het tijdstip van de verkrachting niet in de buurt van de plaats delict kon zijn. Hun getuigenis werd echter door de politie verworpen.

De dader rookte, had Mallin aan de politie verteld; Cole had in zijn hele leven nog geen sigaret aangeraakt.

Tijdens het proces zat een andere verkrachter gevangen, die twee vrouwen had verkracht met exact dezelfde werkwijze als bij Michele Mallin – en toch ging er geen lichtje branden bij de politie.

Tim Cole werd in een vloek en een zucht veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij kon voorwaardelijk vrijkomen als hij schuld bekende, maar uit principe weigerde hij dat.

In 1999 stierf hij in zijn cel aan een hartaanval. In 1995, de verkrachting van Mallin was inmiddels verjaard en hij liep daar dus geen gevaar meer voor, stuurde Johnson een schriftelijke bekentenis naar de politie en de rechtbank. Hij zat toen een celstraf van 99 jaar uit voor andere verkrachtingen.

Johnson kreeg geen antwoord. Een nieuwe brief kwam pas in 2007 bij de familie van Cole terecht. Uit de tekst bleek dat Johnson toen nog niet wist dat Cole intussen was overleden.

De familie moest hemel en aarde bewegen om justitie te bewegen naar de bekentenis te kijken. Zij kregen daarbij hulp uit onverwachte hoek.

Ook het slachtoffer, Michele Mallin, eiste namelijk heronderzoek. Dat kwam uiteindelijk, en DNA-onderzoek bevestigde de onschuld van Cole en de schuld van Johnson.