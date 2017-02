Risico-analyse voor export pluimveeproducten naar CARICOM

🕔 03.feb 2017

Op aanvraag van het doksproductiebedrijf ‘De Vliegende Eend B.V. in het district Wanica voor het uitvoeren van een risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM- lidlanden, is momenteel een inspectieteam van de CARICOM in Suriname.

De risico-analyse is een momentopname, waar enerzijds een bedrijf of meerdere bedrijven en anderzijds de inspectiediensten van de overheid, verantwoordelijk voor dierziektebewaking en voedselveiligheid, worden geïnspecteerd.

Momenteel ligt de dierziektebewaking en veiligheid van dierlijke producten met uitzondering van pluimveeproducten in handen van de Veterinaire Dienst (VD).

Het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) is momenteel de instantie die waakt over pluimveeproducten.

Indien de nieuwe Vleeskeuringswet is goedgekeurd zal pluimveeproducten ook onder hoede komen van de VD. Het team gaat zowel BOG als VD inspecteren.

De ontwikkeling van dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem In Suriname is de huidige situatie van de veestapel relatief klein en niet in staat de volledige behoefte aan dierlijke voedsel te dekken.

Met het voor de vee ruimschoots beschikbare land en water, is er potentie om behalve de lokale markten, ook buitenlandse markten te voorzien van dierlijke voedsel, doelend op CARICOM. Statistieken zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van beleidsprogramma’s.

Desondanks de statistieken van het ministerie van LVV middels landbouwtellingen, specifieke surveys en (vee)bedrijven registraties, blijkt dat die informatie niet voldoet aan een goed functionerend dier identificatie en traceerbaarheidssysteem.

Dit systeem legt de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking.

Tevens zal dit systeem volgens een bericht van LVV de mogelijkheid tot export faciliteren, aangezien deze informatie vereist is door het importerend land.

Daarnaast verschaft het systeem ook de monitoring en eventuele effectieve bestrijding van dierziekten.(GFC)