Roofverdachte getroffen door politiekogel

🕔 24.dec 2016

De 38-jarige Kenneth N. werd op donderdag 22 december tijdens zijn aanhouding geraakt door kogels uit het wapen van de politie.

Kenneth beroofde op woensdag 21 december een vrouw in een supermarkt in het ressort Kwatta. Tijdens het afrekenen bij de kassa rukte Kenneth onder bedreiging van een vuistvuurwapen haar gouden halsketting weg.

Na zijn daad zette hij het op een lopen. De benadeelde schakelde de politie in. Bij aankomst op het adres troffen de wetsdienaren de verdachte niet ter plaatse.

Aan de hand van de beschrijvingen van de benadeelde en getuigen werd Kenneth, die bekend is bij de politie, in beeld gebracht. Hij heeft heel wat vonnissen op zijn naam staan. Op camerabeelden is Kenneth eveneens positief herkend.

Op 22 december is de verdachte op zijn woonadres opgespoord. Bij het zien van de politie sprong hij een schutting over en probeerde zo zich te onttrekken van zijn aanhouding. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten. De politie was genoodzaakt gericht te schieten. Kenneth is daarbij geraakt in zijn been, meldt de PR van het KPS.

Per ontboden ambulance is de verdachte afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Hij is onder politiebewaking opgenomen in de ziekeninrichting.(GFC)