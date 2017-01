Rusland informeert structuren over standpunt NPS

🕔 25.jan 2017

NPS- voorzitter Gregory Rusland heeft de partijstructuren dinsdagavond geïnformeerd over de gesprekken die gevoerd zijn met de overige oppositionele partijen en de leiding van de BVL/ALS.

De bedoeling was om nadere standpunten van de NPS te bepalen in verband met de huidige acties die worden gevoerd.

Nadat Rusland eerder had aangekondigd de strijd van de leerkrachten fysiek te ondersteunen bij het uitblijven van acties, op basis van afspraken tussen de regering en de vakbonden, hebben de structuren besloten om het bovengenoemd standpunt te bekrachtigen.

Het belangrijkste uitgangspunt van de partij is dat de situatie zo snel mogelijk hersteld moet worden, zodat onze jeugd weer op een adequate manier kan genieten van het onderwijs. De huidige aanpak van de regering zal niet leiden tot een duurzame oplossing van het probleem.

Tijdens de structurenvergadering is duidelijk gemaakt dat het economisch wanbeleid van de huidige regering vanaf 2010 tot heden een enorme verarming van het volk teweeg heeft gebracht.

Nu zijn het de leerkrachten die strijden voor lotsverbetering, en er zijn volgens Rusland meerdere werkers/arbeiders die het bijzonder moeilijk hebben. Zeer moeizaam worden maandelijks de eindjes aan elkaar geknoopt.

De NPS-voorzitter geeft aan dat de strijd van de leerkrachten gelijkenissen vertoont met de strijd die de oppositie voert in het parlement. Steeds wordt aan de regering transparantie, betrouwbaarheid en prudent economisch beleid gevraagd.

De regering houdt zich niet aan afspraken met het onderwijsveld en verwacht dan dat de vakbonden zonder meer aannemen wat de regering ze voorschrijft. Dit is tegen het principe van good governance.

Helaas is de constatering dat de huidige regeerders geen oor hebben voor het volk en een beleid uitvoeren dat desastreus is voor deze en de komende generaties. Wanneer nu deze situatie is doorgesijpeld naar het onderwijsveld dan is het de taak van de NPS om de acties te ondersteunen.

“Het onderwijs is een heel belangrijke schakel voor ontwikkeling. Daar moeten regeerders geen vierde of vijfderangsbehandeling aan geven. Het gaat om een serieuze zaak.”

Rusland herinnerde eraan dat de NPS in haar regeerperioden steeds hart heeft gehad voor het onderwijs. “Wij hebben het onderwijs op diverse gebieden ontwikkeld en o.a. naar het binnenland gebracht. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat er een universiteit van Suriname is.”

Naast de vele verrichtingen van de partij op dit gebied zijn ook enkele actiepunten voor de komende periode besproken. Een van de punten is dat de onderwijsacties worden ondersteund totdat er een duurzame oplossing is gevonden voor de problemen, zegt de NPS in een persbericht.(GFC)