Sandew Hira stapt uit Comité Slachtoffers

🕔 01.feb 2017

Humphry Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en Sandew Hira, bestuurslid, maken bekend dat op 29 januari Hira aan voorzitter Jeroe kenbaar heeft gemaakt dat hij meent dat zijn lidmaatschap van het Comité de verdere ontwikkeling van het Comité in de weg zal staan.

Sandew Hira is in de Surinaamse samenleving een uitgesproken opiniemaker die via zijn onlangs hervatte wekelijkse columns een stempel drukt op de opinievorming.

Het gevaar is reëel dat het Comité verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn meningen. Daarom heeft Hira aan de voorzitter verzocht om zijn terugtreding te accepteren.

Voorzitter Jeroe heeft het bestuur geconsulteerd en deze heeft begrip getoond voor de overwegingen van Hira. Echter, het bestuur meent dat in het Comité er ook ruimte moet zijn voor een diversiteit aan opvattingen.

Zij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als ze het maar over enkele basisprincipes eens zijn.

Toch heeft hij besloten om Hira niet te weerhouden om terug te treden. Hij heeft Hira bedankt voor zijn bijdrage aan en inzet voor het Comité.

Hira was verantwoordelijk voor de informatievoorziening en zal zijn taken overdragen aan de voorzitter. Deze zal in de toekomst de media informeren over de stand van zaken bij de handtekeningenactie. De media die de wekelijks stand willen ontvangen, moeten dit apart aangeven bij voorzitter Jeroe.

Hira zal zijn maandelijkse financiële bijdrage aan het Comité blijven doen en het Comité steunen waar dat mogelijk is.(GFC)