Santokhi: president Bouterse maakt ons blij met dode mus

🕔 02.jan 2017

De president heeft ons in zijn nieuwjaarsrede wederom blij gemaakt met een dode mus. Een belangrijke belofte is dat hij het roer zal omgooien en daadwerkelijk strijd gaat leveren tegen corruptie hetgeen mede heeft bijgedragen aan de verarming van ons volk, luidt de eerste reactie van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi op de nieuwjaarstoespraak van president Des Bouterse.

Santokhi: “de VHP is bereid om onbezoldigd een bijdrage te leveren aan de realisatie van de nieuwjaarsboodschap van de president door een onafhankelijke unit van experts aan te bieden en in te zetten om de hierna volgende lijst van corruptieschandalen op te lossen en het daardoor verdampte geld van ons volk terug te brengen in de staatskas.

President, dit is uw kans, het kost u en het volk geen koperen cent. Maak nu waar wat u op nieuwjaar heeft beloofd.

Wij hebben de know how, hier zijn wij, gebruik ons in het belang van land en volk. Geen zand erover bij corruptiegevallen”, aldus Santokhi.(GFC)