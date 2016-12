Santokhi roept volk op samen te strijden voor een beter Suriname

🕔 31.dec 2016

Terugblikkend op het afgelopen jaar zegt VHP -voorzitter Chan Santokhi dat 2016 beslist geen goed jaar is geweest. “Geen goed jaar voor de ondernemers, geen goed jaar voor de samenleving, geen goed jaar voor ouderen en jongeren”, zei Santokhi tijdens de jaarafsluiting van VHP in Nickerie.

De regering die door de meerderheid van het volk daar geplaatst is, is volgens hem niet in staat een beter perspectief aan te bieden.

Santokhi: “Een regering die een beleid gevoerd heeft waarbij er geen transparantie is geweest, waarbij de regering aan het volk geen verantwoording heeft afgelegd. Een regering die een zware hypotheek gevestigd heeft op het volk van Suriname, meer nog op uw kinderen en kindskinderen door te gaan lenen, te lenen en te lenen waarbij niet eens duidelijk is hoe wij dit gaan terug betalen.

De regering heeft ook een beleid gevoerd waarbij het volk armer is geworden, het volk heeft geen koopkracht, de gezondheid gaat achteruit, het gezin lijdt eronder. De jongeren zijn teleurgesteld, er zijn geen faciliteiten, de bus kan niet betaald worden.

Senioren burgers hebben hard gewerkt en gespaard voor hun ouderdoms-voorziening en dat heeft de regering van hun afgepakt. Het geld is veel minder waard geworden, ze kunnen niet genieten op hun oude dag.

Ondernemers kunnen geen valuta vinden, ze willen werken voor het land, maar ze kunnen geen goederen importeren, ze willen investeren in het land maar de regering kan geen stabiele economie garanderen.

We staan aan het begin van 2017, dit land Suriname moet anders geleid worden, dit is niet het Suriname wat we willen. De VHP zit in de oppositie, maar we zijn niet aan de kantlijn blijven staan, we hebben meegedacht om oplossingen te zoeken voor u.

Oplossingen zoeken om de crisis te beheersen, we hebben de regering goede adviezen gegeven op het gebied van economie, financiën en beleid zodat de regering de crisis onder controle kon krijgen. We hebben de regering vaak opgeroepen om haar beleid aan te passen, in het parlement en buiten het parlement. Helaas heeft de regering de adviezen niet overgenomen.

We hebben de regering opgeroepen voorzieningen te treffen voor het voor het volk om de armoede aan te pakken en ook te zorgen dat er voorzieningen zijn in de medische sector en gezondheidssector”.

De VHP – voorzitter herinnerde eraan dat hij zelf naar het buitenland is gegaan om mogelijkheden te creëren voor het volk van Suriname, dat het volk niet doodgaat omdat er geen medicijnen en materialen zijn, hij heeft mogelijkheden gecreëerd maar de regering speelt niet in op deze mogelijkheden.

We hebben tal van investeerders aangetrokken voor Suriname maar die zijn niet gefaciliteerd terwijl ze in staat zouden zijn werkgelegenheid te creëren. Er zijn tal van Surinamers die bereid zijn te investeren maar er is geen vertrouwen in deze regering.

Maar de VHP zal doorgaan om oplossingen te zoeken voor de crisis in het land, een bijdrage te leveren om het leven van het volk te verzachten”.

Daarbij is door de VHP – voorzitter de belofte gedaan, dat de VHP in 2017 harder haar stem zal laten horen.

Santokhi: “We hebben ook gemerkt dat er een verdeelde samenleving is op alle niveaus, daar zal de VHP een bijdrage leveren om de eenheid te bevorderen. We zullen overleg voeren met alle organisaties die bereid zijn om in eenheid op te trekken en strijd te leveren tegen onrecht en het beleid van deze regering.

Dit verdienen wij als volk niet, maar daarvoor hebben we eenheid, goede samenwerking en elkaars ondersteuning nodig. De VHP – voorzitter roept het volk op om strijdbaarder te zijn, om ondersteuning te geven aan leiders die verandering willen brengen in het land.

De VHP belooft u die verandering te zullen brengen, de VHP belooft u die strijd te leveren als u ondersteuning geeft. De VHP belooft u ook dat wij niet zullen accepteren dat wij gebukt gaan onder die verdeelde samenleving. We gaan alles moeten doen om de eenheid te brengen in de samenleving. Maar ook eenheid, in hoe wij strijd moeten leveren, eenheid om het land te hervormen, eenheid hoe het land te bevrijden.

Volk van Suriname, er is nog hoop voor u, er is nog hoop voor het land. De VHP zal alles doen om het alternatief te zijn voor u. Een Suriname, waar armoede aangepakt zal worden, waar u weer veilig zult voelen, waarbij wij gezamenlijk met nationale -en buitenlandse investeerders onze economie weer zullen herstellen en voor jongeren weer werkgelegenheid zal zijn.

Voorts een Suriname, waar weer plezier zal zijn in de gezinnen. Een Suriname waar wij als volk gelukkig kunnen zijn, dat is wat wij verdienen. We zijn een rijk land, we hebben goud, olie, bauxiet, vissen, vruchtbare grond en intelligente mensen. Dat verdienen wij als land.

Maar deze armoedige regering maakt u armer, dat verdienen wij als land niet. We gaan samen strijden voor een beter Suriname, we gaan samen strijden in 2017, om het land te verlossen, we gaan strijden tegen onrecht en onrechtvaardigheid”, aldus Santokhi.(GFC)