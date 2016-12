School uit Drietabbetje krijgt kopieermachine van MinOWC

🕔 22.dec 2016

De leerkrachten van de Graman Akontoe Velantieschool te Drietabbetje ontvingen op woensdag 21 december 2016 een kopieermachine gedoneerd van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De schenking van het apparaat kwam van Pieter Peneux, directeur van het bedrijf J.P. International. Het doel is, om de leerlingen makkelijker te kunnen voorzien van leermiddelen die gekopieerd moeten worden.

Minister Robert Peneux deed dit op aandringen van de voorzitter van de Vaste Commissie Onderwijs van De Nationale Assemblee, Rossellie Cotino.

Bij de overhandiging maakten de leerkrachten gebruik van de gelegenheid door hun problemen naar voren te brengen. De school heeft een gebrek van schoolbenodigdheden, zonnepanelen, sportmaterialen, leslokalen en meubilair.

Bovendien heerst er in het dorp in het district Sipaliwini een vleermuizen- en houtluizenplaag. De bewindsman beloofde eraan te werken. “Ten aanzien van de zonnepanelen, is er al een onderhandeling gaande,” zei Peneux. Ook ten aanzien van hun standplaatstoelage en ontberingstoelage, zal Peneux gauw een oplossing brengen.

De leerkrachten wilden ook wat meer duidelijkheid over het traditioneel gezag en de regels binnen de school. Peneux gaf aan dat de leerkracht zelf de verantwoordelijke autoriteit is binnen de school. “Wij komen niet aan regels van het dorp. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen traditioneel gezag en educatie”, meent de bewindsman.

De leerkrachten ontvingen ook nog een UPS converter die de kopieermachine moet beschermen tijdens eventuele stroomuitval, boeken voor de mediatheek, kopieerpapier en hard karton.

Peneux benadrukte dat het niet de bedoeling is, dat leerlingen moeten betalen voor een kopie. Indien de inkt op is, kunnen zij deze krijgen via het ministerie.(GFC)