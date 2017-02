Spiegel: ‘Trump onthoofdt Vrijheid’

Der Spiegel provoceert niet, maar verdedigt juist de democratie in deze barre tijden. Dat zegt Klaus Brinkbaumer, hoofdredacteur van het weekblad, ter verdediging van de voorpagina waarop een oranjeharige man het gedecapiteerde deel van het Vrijheidsbeeld omhoog houdt.

Het beeld van Donald Trump die de Vrijheid onthoofdt “gaat over democratie, over vrijheid, over persvrijheid, vrije rechtspraak en alles wat ernstig wordt bedreigd”, zei hij.

“Op onze voorpagina onthoofdt de Amerikaanse president het symbool dat migranten en vluchtelingen sedert 1886 in de VS verwelkomde” zei Brinkbaumer tegen het Duitse nieuwsagentschap DPA.

Hij lijkt hiermee in te gaan op Trump’s ‘moslimban’, het decreet dat reizigers en migranten uit zeven islamitische landen tijdelijk de toegang tot de VS ontzegt.

Ook de China Daily zette de tekenaars aan het werk. In het Chinese dagblad staat Uncle Sam over de railing te kotsen en verstopt Lady Liberty zich in het kraaiennest van de Tremendous-Tanic.

Op de boeg staan, als Jack en Rose, Donald Trump en zijn chef-strateeg Steve Bannon (voorheen Breitbart News) met de armen omhoog gestrekt, de laatste met een rode band die doet denken aan de bekende rode nazi-armband.

De boodschap is niet bepaald subtiel: de Titanic liep op een ijsberg en verging met de spreekwoordelijke man en muis. Het enige verschil is dat ‘Jack en Rose’ nu wel tijd hebben om het roer om te gooien. Of op zoek te gaan naar reddingsvesten.