SSB organiseert training capaciteitsversterking standaarden ontwikkeling

🕔 28.jan 2017

In verband met de capaciteitsversterking binnen de standaarden ontwikkeling presenteert het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) haar eerste interactieve training van het jaar 2017: Orientation Training for Standards Officers on Good Standrdisation Practices”.

Deze wordt georganiseerd in samenwerking met CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality(CROSQ).

Met deze interactieve training wordt gedoeld om inzicht en vaardigheid te verwerven in de ontwikkeling van standaarden op verschillende niveaus, waarbij principes en facetten van standaardisatie worden belicht.

In deze training worden de principes, impact, typen en niveaus binnen standaardisatie behandeld.

De standaarden-, adoptie- , adaptatie-, en revisieprocedure worden gepresenteerd tezamen met de voorwaarden en regels van terugtrekkingen binnen standaarden ontwikkeling.

Daarnaast worden rollen, regels, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle functies binnen standaardisatie uitgebreid toegelicht. Hierbij wordt de structuur en taken van verscheidene commissies binnen standaarden behandeld.

Regels betreffende het concipiëren van een standaard zullen ook als een van de hoofdonderdelen worden toegelicht.

Ook zal de participatie op regionale- en internationaal standaardisatie worden uitgelegd, waarbij de taken van de nationale technische commissies (TC’s) en schaduwcommissies (National Mirror Committee: NMC’s) ook ter sprake komen.

Tevens wordt de ” WTO-TBT Agreement : Code of Good Practice of Standardization” gepresenteerd alsook de andere publicaties (Technische voorschriften/ verplichte standaarden).

Ter afsluiting zal de relatie en rol van de “Conformity Assesment” binnen standaardenontwikkeling en vaststelling van prioriteiten met betrekking tot nationale standaarden.

Resultaat van de training:

– bewustwording van de werking van standaardisatie op alle niveaus(regionaal en internationaal);

– het in staat stellen om regels en verantwoordelijkheden binnen commissies te begrijpen en te vervullen;

– vaardigheid verwerven in verschillende facetten van standaarden ontwikkeling;

– toelichting op methodes van standaarden ontwikkeling;

– vaardigheid in het vastleggen van standaarden;

– sneller en effectiever komen tot consensus en

– visueel beeld d.m.v. uitvoeren van oefeningen.

Doelgroep

De training is bestemd voor het SSB-personeel, maar gezien de “commitment” met betrekking tot “stakeholders engagement” stelt zij belanghebbenden van zowel de publieke als de privaten sectoren ook in de gelegenheid voor nieuwe kennis en inzichten betreffende standaarden ontwikkeling.

Technische commissieleden, Codexcommissieleden, directeuren en onderdirecteuren op de ministeries, en alle belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om te participeren aan deze training.

De training wordt verzorgd door een Technical Officer van het CROSQ of diens vervanger.

Datum: 30 januari 2017 – 01 februari 2017.

Locatie: Het Medisch wetenschappelijk Instituut (MWl-gebouw) aan de Kernkampweg no. 5.

Tijdstip: 8.00 u- 15.30 uur.

De training wordt gratis verzorgd.(GFC)