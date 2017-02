Stichting Lobi start pilotproject baarmoederhalskankerscreening in Saramacca

🕔 04.feb 2017

In aanwezigheid van de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, de PAHO/WHO-vertegenwoordiger en de districtscommissaris van Saramacca, vond de launch van een pilotproject voor baarmoederhalskankerscreening in Saramacca plaats.

De directeur van Stichting Lobi, Nensy Bandhoe, gaf na de formele onthulling uitleg over de projectbanner die mannen en vrouwen moet attenderen op het belang van baarmoederhalskankerscreening.

De belangrijke ondersteunende rol van de man bij het motiveren van vrouwen om zich preventief te laten screenen op baarmoederhalskanker werd extra benadrukt.

Het project, dat op 3 februari is gelaunched, is onder meer voortgevloeid uit besprekingen van een Technische Werkgroep die gevraagd is om een concept “National Cancer Control Plan” op te stellen voor het ministerie van Volksgezondheid.

De werkgroep, geleid door oncoloog Els Dams en waarin ook de huidige directeur van Stichting Lobi in participeert, heeft gemeend met dit project de nodige “evidence based data” te laten verzamelen voor een nationaal baarmoederhalskankerscreeningsprogramma als onderdeel van het kankerplan en ter uitvoering van het nationaal NCD-beleid.

Het project richt zich onder meer op de preventieve screening van baarmoederhalskanker bij vrouwen in Saramacca in de leeftijd van 30 – 49 jaar.

Een van de projectdoelen is erop gericht om een screeningspercentage van 80% te realiseren. Het screenen van een dergelijke grote groep van vrouwen is in lijn met de richtlijnen van de WHO en bedoeld om de incidentie en mortaliteit ten gevolge van baarmoederhalskanker te kunnen verminderen.

Dit project zal worden uitgevoerd middels een community based approach, waarbij de gemeenschap van Saramacca nauw zal worden betrokken.

Door in de eigen omgeving van de doelgroep te screenen en bij het plannen van de activiteiten zoveel mogelijk rekening te houden met wat er speelt in de directe omgeving, wil dit model het screeningspercentage omhoog trekken.

Het project kent ook een survey waarbij nagegaan zal worden wat mogelijke obstakels zouden kunnen zijn die de vrouwen van Saramacca tegenhouden om te komen voor een screening.

Met dit project wordt een strategie voor een uitrol per district als model voor de opzet van een nationaal baarmoederhalskanker screeningsprogramma getoetst. Deze modaliteit is ontwikkeld door Stichting Lobi vanwege de meer dan 38 jaren ervaring met baarmoederhalskankerscreening, de beschikbare data en de bevindingen van een evaluatie van een eerder uitgevoerd nationaal programma in 2000 – 2001.

Bij de opzet is rekening gehouden met de context van de huidige economische situatie, de beschikbare human resources, de faciliteiten en samenwerkingsverbanden in de zorg en de zogeheten “social determinants of health”. D

e bevindingen van de survey en de “lessons learned” van het project zullen dienen als input voor een nationaal baarmoederhalskankerprogramma als onderdeel van het concept “National Cancer Control Plan” van het ministerie.

Het draft National Cancer control Plan zal ter finalisering besproken worden met alle stakeholders in de sector.(GFC)