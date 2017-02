Studentenoproer tegen rechtse propaganda

🕔 03.feb 2017

Het protest tegen de speech die een redacteur van een rechtse website zou houden op de Universiteit van Californië in Berkeley liep uit op gewelddadige rellen. De toespraak werd daarom geannuleerd.

Milo Yiannopoulos, redacteur van de website Breitbart News, en volgens CNN een beruchte internettrol, zou een betoog houden tegen ‘asielcampussen’, waar studenten zonder verblijfsstatus opgevangen worden.

Breitbart, dat zich tijdens de afgelopen campagne voor de presidentsverkiezingen een groot pleitbezorger had getoond voor Donald Trump, voert nu campagne tegen dit type campussen.

Woensdagavond sloeg de vlam in de pan. Een groep van volgens Berkeley “150 gemaskerde opruiers” richtte vernielingen aan en stichtte brandjes.

De universiteitspolitie droeg de studenten op onmiddellijk de omgeving te verlaten. Die opdracht werd massaal genegeerd.

Donald Trump dreigde via Twitter met het intrekken van federale subsidies voor de universiteit.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view – NO FEDERAL FUNDS? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 februari 2017

What are we paying for? Certainly not upstanding members of society. https://t.co/LSLtfiEPv8 — Breitbart News (@BreitbartNews) 2 februari 2017