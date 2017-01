‘Suriname heeft zijn papieren geheugen weer terug’

🕔 20.jan 2017

Het laatste deel van bijna een kilometer papier met vele miljoenen pagina’s aan koloniaal verleden werd eerder deze week teruggegeven aan Suriname. Minister Bussemaker overhandigde in Den Haag de laatste doos met documenten aan Rita Tjien Fooh van het Nationaal Archief in Paramaribo, schrijft nos.nl.

Suriname is er blij mee. “Het is een uniek project”, vertelt Tjien Fooh. “Voor zover ik weet is Nederland het enige land dat archieven uit het koloniale verleden teruggeeft aan de voormalige kolonie.”

Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat het archief weer thuiskomt in het land waar het hoort. “Archieven moeten bewaard worden in het land waar de geschiedenis is geschreven. Suriname heeft zijn papieren geheugen weer terug.”

De oudste stukken in het archief zijn van 1662. Toen werd begonnen met het Doop,-Trouw en Begrafenisarchief. Tot de onafhankelijkheid van Suriname, in 1975, werd alles wat er gebeurde in de kolonie zelf opgeslagen.

Tot 1916 werd het archief in Suriname bewaard, maar het klimaat in het land was verre van ideaal voor de oude papieren. Ongedierte, vocht en schimmel tastten het archief steeds verder aan. Daarom bracht Nederland het over naar het Nationaal Archief in Den Haag.

Digitaal archief

In 2009 vroeg Suriname het archief terug. Er werden afspraken gemaakt over een Nationaal Archief in Paramaribo, personeel werd opgeleid en Nederland kreeg de tijd om alle stukken te digitaliseren. Op die manier is het archief altijd toegankelijk voor onderzoek.

In 2010 werden de eerste papieren overhandigd aan Suriname en vanaf vandaag is het archief in Suriname weer compleet.(GFC)