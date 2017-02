Suriname maakt kennis met andere facetten taekwondo

🕔 09.feb 2017

De Kimmoo Taekwondo Academy (KTA) organiseerde op 4 februari 2017 haar eerste taekwondo demonstratieavond in de Congreshal.

Het doel van de avond was om Suriname kennis te laten maken met andere facetten van Taekwondo.

Deze populaire olympische sport, die bekend staat om zijn been technieken, is in Suriname vooral bekend als vechtsport.

De KTA heeft vriend en vijand verrast door voor die avond een 2 uur durende show in elkaar te zetten waarbij het goed opgekomen publiek continu op het puntje van zijn stoel heeft gezeten door de geweldige show die werden weggegeven door de atleten.

De leerlingen vanaf 5 jaar oud lieten zien dat taekwondo uit meer dan alleen vechten bestaat en dat de sport een ware kunst is. Niets werd uit de weg gegaan om het meer dan 500 man tellende publiek een mooie show te geven. De atleten allemaal gekleed in taekwondo pak sloegen en of schopten houten planken en stenen kapot. Ook bezemstokken werden niet heel gelaten en er werd een metalen zwaard gebogen.

De vele optredens van het moderne taekwondo werden allemaal op muziek gedaan en de atleten lieten ook het gebruik van zwaarden, stokken, nunchakus en andere wapens zien.

Er waren ook gastoptreden en liet karate Sensei Darius Padji een spannende demonstratie zien van het gebruik van de katana(Japanse zwaard).

De show werd afgesloten door Master Tino lew die enkele granieten platen en houten planken met de hand doorkliefde.

Het goed opgekomen publiek heeft mogen genieten van een sprankelende show waarbij Taekwond als ware podium kunst aan het publiek is gepresenteerd.(GFC)