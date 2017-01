“ Taxichauffeur” betrapt door benadeelde met gestolen goederen

🕔 23.jan 2017

De politie van het ressort Latour heeft op woensdag 18 januari de 23-jarige Marvin A. aangehouden voor diefstal nadat hij door de benadeelde is overgebracht naar het politiebureau.

Volgens verklaring van de benadeelde kwam hij thuis aan toen hij een voertuig voor zijn woning zag. Plotseling trok de bestuurder van het voertuig op en reed met gierende banden weg. Dat was aanleiding voor de benadeelde om een achtervolging in te zetten.

Het gelukte hem de bestuurder tot stoppen te dwingen. In het voertuig zag hij zijn kledingstukken en andere goederen die hem toebehoorden. Hij begreep dat gelijk dat erbij hem was ingebroken.

Marvin verklaarde dat hij taxi chauffeur is en door twee manspersonen die hij van gezicht kent was aangetrokken om een rit te rijden.

Op het adres van de benadeelde hadden de twee mannen naar zeggen van Marvin de goederen in zijn voertuig geladen waarna zij wegreden. Kort voordat hij tot stoppen was gedwongen waren de mannen reeds uitgestapt zonder te betalen en hadden zij de goederen in het voertuig achtergelaten.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Marvin in verzekering gesteld in belang van het verdere onderzoek.(GFC)