🕔 01.jan 2017

De Amerikaanse staat Texas moet zich verantwoorden voor veel te hete gevangeniscellen. De staat werd aangeklaagd omdat een flink aantal gedetineerden door de hitte omkwam.

Judge orders #Texas to disclose the number of heat-related deaths that have occurred in state prisons since 1990. https://t.co/kvU24ux5ex pic.twitter.com/2sbjheC56w

— AP Central U.S. (@APCentralRegion) 29 december 2016