Theresa May en de handjes van Trump

🕔 09.feb 2017

De Britse premier Theresa May, altijd in voor een lolletje, stak de draak met de kleine handjes van Donald Trump op het jaarlijkse fundraisingevenement van de Conservatieve Partij.

May bezocht onlangs de VS en werd, zeer ongebruikelijk bij dit soort ontmoetingen hand in hand, op de gevoelige plaat gezet met Donald Trump bij het Witte Huis.

May werd op de receptie binnengehaald met applaus, a big hand zoals dat in het Engels genoemd wordt.

De premier reageerde gevat, schrijft The Telegraph: “Bedankt voor die geweldige ontvangst. Ik denk niet dat ik ‘such a big hand’ heb gehad vanaf ik door de zuilengalerij van het Witte Huis liep.”

“Such a big hand” zou in deze context zowel ‘zo’n groot applaus’ als ‘zo’n grote hand’ kunnen betekenen. In het laatste geval is dat een duidelijke verwijzing naar Trump, die een uiterst moeizame verhouding heeft met de omvang van zijn handen.

Hij wordt door tegenstanders vaak gepest met zijn handjes, en tijdens de campagne voor de afgelopen presidentsverkiezing suggereerde tegenkandidaat Marco Rubio – “Kleine Marco” noemde Trump hem – dat de handjes van Trump iets zouden vertellen over het formaat van een ander lichaamsdeel.