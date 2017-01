Tienerfeestje mondt uit in steekpartij

🕔 29.jan 2017

De politie van Flora kreeg op zondag 22 januari omstreeks 03.00 uur in de ochtend de melding van een steekpartij binnen. De wetsdienaren deden het adres aan en constateerde dat er een feestje gaande was. Het overgroot deel van de aanwezigen was minderjarig.

Een dertienjarig slachtoffer werd aangetroffen met een ernstige verwonding in haar buikstreek. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de 13-jarige verdachte Savira R. haar heeft verwond.

Volgens verklaring van enkele omstanders is het gevecht ontstaan als gevolg van roddelpraat. De tieners hebben elkaar over en weer uitgescholden.

Op een onbewaakt moment moet Savira een scherp voorwerp uit de tas van een vriend hebben gehaald en het slachtoffer hebben verwond.

Per ontboden ambulance is het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het slachtoffer is voor medische behandeling opgenomen in de ziekeninrichting.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Savira ingesloten en ondergebracht in het jeugdcellenhuis. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.

De politie doet een beroep op ouders/verzorgers erop toe te zien dat hun minderjarige kroost niet tot in de kleine uren alleen op straat blijft. Verder is het gewenst bij een grote concentratie van minderjarigen bij een activiteit, er altijd voor te zorgen dat er genoeg verantwoordelijke volwassenen aanwezig zijn voor het houden van toezicht, zegt het KPS.(GFC)