Toenemende vuilhoop Abrabroki broedplaats voor ratten en muskieten

🕔 31.dec 2016

Wat in eerste instantie een goed initiatief had moeten zijn voor bewoners van een bepaalde regio van de wijk Abrabroki, is nu verworden tot een ernstige last door onmaatschappelijk handelen.

De bewoners hebben in samenspraak met een ressortraadslid afgesproken overtollig erfvuil op een bepaalde locatie op te hopen en dat geregeld te laten ophalen door werkers van het ministerie van Openbare Werken (OW).

De afspraak was dat het vuil in kleinere delen wordt afgebroken zodat de grijper van de OW-ophaalwagen gemakkelijk het vuil in de oplaadbak kan doen. Er is nu echter een kink in de kabel gekomen. Het vuil wordt al langer dan twee maanden niet meer opgehaald. Wat de reden is is niet geheel duidelijk, maar de ophaalwagen vertrok een dag meteen weer zonder het opgestapelde vuil mee te nemen.

Boze tongen beweren dat de grote rubberen banden die door de eigenaar van een busbedrijf zonder nadenken op de vuilhoop zijn gestort, de aanleiding moet zijn geweest voor de weigering van de ophaalwagen het vuil mee te nemen.

Deze buseigenaar zou over eigen middelen beschikken om zijn vuil af te voeren, maar verkoos het op de hoop te dumpen. Nu vormen deze banden een broedplaats voor muskieten niet alleen, maar ook voor ratten. Het nabijgelegen perceel dat door onkruid is overwoekerd en voorheen speelplaats vormde voor kinderen van de nabij gelegen stichting Claudia A. maakt de situatie er niet minder ernstig op.

Immers is er met de wisselvallige regenbuien nu een toenemende muskietenplaag te constateren. Ook valt er naast de groeiende rattenpopulatie een toename van houtluizen te constateren. “We hopen dat er vanuit het ministerie alsnog een helpende hand wordt geboden om het goed initiatief van de buurtbewoners toch succesvol te laten zijn. Maar vooral tegen de achtergrond van de openbare gezondheid richten wij dit verzoek tot de minister om in te grijpen”, is het verzoek van de gedupeerde buurtbewoners.(GFC)