🕔 31.jan 2017

Donald Trump ontsloeg maandag waarnemend procureur-generaal Sally Yates, omdat zij weigert mee te werken aan het handhaven van het antimoslimdecreet. Hij onthief haar uit haar functie binnen enkele uren nadat bekend werd dat zij opdracht had gegeven het decreet niet te verdedigen.

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 januari 2017