🕔 30.dec 2016

Donald Trump vindt het tijd worden voor “grotere en betere dingen”. Hij zei dat in reactie op het besluit van de Amerikaanse regering om Rusland sancties op te leggen en 35 Russische diplomaten het land uit te zetten vanwege vermeende bemoeienis met de presidentsverkiezing.

Trump zei in een verklaring dat hij volgende week met de inlichtingendiensten zou kijken naar “de feiten van deze situatie”. Tot nu toe toonde hij zich sceptisch over een eventuele Russische bemoeienis.

Hij zei dat computers “onze levens behoorlijk gecompliceerd hebben gemaakt.”

“Dit hele tijdperk van de computer heeft gemaakt dat niemand precies weet wat er gaande is.”

“We hebben snelheid, we hebben een heleboel andere dingen, maar ik ben niet zeker dat we het soort, de zekerheid hebben die wij nodig hebben.”

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 december 2016