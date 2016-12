🕔 23.dec 2016

Donald Trump wil meer atoomwapens. In een tweet riep hij op tot vergroting en uitbreiding van het Amerikaanse kernarsenaal.

“De Verenigde Staten moet haar nucleaire kracht sterk vergroten en het nucleair vermogen uitbreiden tot de wereld tot bezinning komt over kernwapens”, tweette Trump donderdagmiddag.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 december 2016