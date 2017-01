Trump verdedigt Obama: ‘Manning is ondankbare verrader’

🕔 27.jan 2017

Chelsea Manning is een ondankbare verrader die nooit uit de gevangenis ontslagen had mogen worden. Dat tweette Donald Trump donderdagmorgen, nadat Manning volgens hem kritiek had geuit op voormalig president Barack Obama.

Manning zou wegens hoogverraad tot 2045 haar leven achter de tralies moeten doorbrengen. President Obama gaf haar echter kort voor zijn aftreden gratie, zodat zij op 17 mei vrijkomt.

In een opiniestuk dat donderdag in het Britse dagblad The Guardian verscheen, beschrijft Manning het beleid van Obama. Die liet “heel weinig permanente prestaties achter”, is haar opvatting.

Obama maakte de fout teveel te werken naar consensus, vindt Manning. De les die wij zouden moeten halen uit de erfenis van Obama is: “begin niet met een compromis”.

“Zij zullen je niet tegemoet komen. Wat wij nodig hebben is een leider die zich niet verontschuldigt. Wij hebben iemand nodig die niet bang is bekritiseerd te worden, want het is onvermijdelijk dat je bekritiseerd zult worden.”

Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 januari 2017