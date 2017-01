Trump vermoedt dat hij volksverkiezing verloor door fraude: onderzoek

🕔 26.jan 2017

Donald Trump laat een groot onderzoek doen naar mogelijke kiezersfraude tijdens de verkiezingen in november. Hij beweert al sinds vorig jaar dat er mogelijk sprake is van fraude, nadat hij de volksverkiezing verloor en bijna drie miljoen stemmen minder kreeg dan Hillary Clinton.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

Volgens medewerkers van Trump trekt hij zich het enorme verlies nog steeds aan en is hij bang dat zijn verlies zal worden gebruikt door de Democraten en de media om de legitimiteit van zijn presidentschap aan te vallen.

Zijn partijgenoot Lindsey Graham zei bij CNN dat de beweringen van Trump “het vertrouwen in onze democratie schaden”.

“Hij zal bekend moeten maken waarom hij dit denkt. Het is zeer onbehoorlijk om dit te zeggen zonder bewijs”, zei de Republikein.

Sen. Lindsey Graham blasts Trump for continued claims of voter fraud: “I would urge the President to knock this off” https://t.co/qkoXkiHsah pic.twitter.com/BkiQUd4tUv — CNN (@CNN) 24 januari 2017

Als Trump dit plan doorzet, zou hij enkele personen in zijn directe omgeving behoorlijk in verlegenheid kunnen brengen, schrijven Amerikaanse media.

Zijn senior adviseur Steve Bannon stond in drie verschillende counties geregistreerd. Steve Mnuchin, die wordt genoemd als mogelijke minister van Financiën, is geregistreerd in New York én in Californië.

En Tiffany, zijn eigen vlees en bloed, staat geregistreerd op drie adressen. Niet dat dit niet mag: het wordt pas een probleem wanneer zo iemand op meer dan één plek de stem uitbrengt.