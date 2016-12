🕔 29.dec 2016

De dagelijkse Twitterruzie van aankomend president Donald Trump ging woensdag over president Barack Obama. Die wekte Trump’s woede door te suggereren dat hij de verkiezing van de vastgoedmiljardair zou hebben gewonnen.

Trump tweette dat hij zijn best deed “de vele opruiende verklaringen en obstakels” van Obama te negeren. Die leidden niet tot een soepele overgang, klaagde Trump.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT!

Later op de dag was hij alweer van gedachten veranderd en noemde hij de overgang “heel, heel soepel”.

Trump just now: “I think [the transition’s going] very, very smoothly. Very good. You don’t think so?” 6h after he said the opposite VVVV https://t.co/R1Q6OuCMf2

— Christina Wilkie (@christinawilkie) 28 december 2016