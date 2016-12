🕔 27.dec 2016

Zodra Donald Trump aan de macht is, zal hij tot 70% van de executieve orders van president Barack Obama herroepen. Hij zal daarmee het politieke legaat van zijn voorganger praktisch uitwissen, zegt Newt Gingrich, voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

.@newtgingrich:”[@realDonaldTrump‘s] going to repeal 60 or 70% of Obama’s legacy by simply vetoing out all of the various executive orders.” pic.twitter.com/VCbxdUofbV

— Sunday Futures (@SundayFutures) 25 december 2016