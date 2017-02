Trumps moslimban is gebaseerd op verzonnen bloedbad

🕔 03.feb 2017

Alternatieve feiten zijn feiten die geen feit zijn, maar theoretisch wel een feit hadden kunnen zijn, en daarom geacht worden een feit te zijn. Als u deze stelling niet kunt volgen, legt Kellyanne Conway het nog een keer uit.

Donald Trump bepaalde onlangs dat moslims uit zeven landen voorlopig de States niet binnenkomen. Dat was nodig, zegt Kellyanne Conway, één van Trumps adviseurs, vanwege het bloedbad in de Amerikaanse stad Bowling Green.

Twee Irakese moslims zouden daar een bloedige terreuraanslag hebben gepleegd; dat soort incidenten maken een moslimban noodzakelijk.

“De meeste mensen weten er niets van, omdat het niet in het nieuws is gekomen” legde Conway uit. Het bloedbad is inderdaad nooit in het nieuws geweest, maar dan om een andere reden: er wás geen bloedbad in Bowling Green.

Er is nooit een terroristische aanslag geweest in Bowling Green. Er zijn wel in 2011 twee van oorsprong Irakezen, die in Bowling Green wonen, gearresteerd omdat zij geld probeerden te sturen naar al-Qaeda.

De term “alternatieve feiten” werd geïntroduceerd door Conway naar aanleiding van een uitspraak van Trumps perschef Sean Spicer. Die beweerde dat er nog nooit eerder zoveel mensen bij een presidentiële inhuldiging waren als op die van Trump.

“Alternative facts are not facts. They are falsehoods,” Chuck Todd tells Pres. Trump’s counselor Kellyanne Conway this morning. WATCH: pic.twitter.com/Ao005dQ13r — Meet the Press (@MeetThePress) 22 januari 2017

Dat record was een “alternatief feit”: er waren nauwelijks belangstellenden, en er waren diezelfde dag zelfs enkele malen meer demonstranten tégen Trump op de been.