TUI Nederland zet groot in op Suriname

🕔 28.dec 2016

Vanaf april 2017 breidt TUI Nederland haar aanbod reizen naar Suriname fors uit en maakt de bestemming voor meer vakantiegangers bereikbaar. Het aanbod is gebaseerd op vluchten van partner Surinam Airways en vanaf juli 2017 zal ook TUIfly, de eigen airline van de reisorganisatie, vliegen op Paramaribo.

Zowel het aantal hotels en rivier resorts als het aantal rondreizen wordt uitgebreid om zo een zeer ruime keuze aan scherp geprijsde vakanties aan te bieden. De boeiende flora, fauna en cultuur van Suriname kunnen eenvoudig worden gecombineerd met een strandverlenging op Curaçao. Naast pakketreizen kunnen ook losse tickets worden geboekt.

Suriname wordt hiermee een toegankelijke en betaalbare vakantiebestemming. Het aanbod is vanaf vandaag boekbaar.

Suriname is geen typische strandbestemming, maar rijk aan jungle met de bijbehorende grote diversiteit aan planten en dieren. TUI maakt Paramaribo, de jungle en rivier resorts toegankelijker voor de Nederlandse reiziger door ze als pakketreis met TUIfly aan te bieden.

Het voordeel voor de vakantieganger is het handig gebundelde aanbod dat tegen een zeer interessante prijs aangeboden wordt. Zowel de vluchten worden uitgebreid, alsook het aanbod aan accommodaties. Diverse hotels in Paramaribo en de rivier resorts worden aangeboden met uitgebreide excursiepakketten.

Vanuit Paramaribo maak je diverse dagtrips en losse excursies, terwijl je ’s avonds weer kunt genieten van de restaurants en de gezelligheid bij het Vat of de Waterkant. Kortom een reis naar Suriname is naar voorkeur van iedere reiziger flexibel samen te stellen, zegt de organisatie in een persbericht.

TUI heeft een groot vertrouwen in de verdere toeristische ontwikkeling van Suriname vanuit Nederland en is zelfs bezig met plannen om haar eigen accommodatie-concept TIME TO SMILE lokaal op te zetten.

Ook is er een groot en divers aanbod georganiseerde rondreizen in het zomerprogramma opgenomen, variërend van een snelle kennismaking met de boeiende binnenlanden van Suriname tot een bijzondere jungle-ervaring per boot of per vliegtuigje. Er zijn individuele rondreizen en reizen in groepsverband met reisduren variërend van 9 tot en met 23 dagen. Er worden ook rondreizen aangeboden door het TUI-merk Kras.

Vanaf april 2017 worden de vluchten naar Suriname aangeboden op basis van een zogenaamde ‘code share’ met twee vluchten per week (woensdag en zaterdag) met de A340 van Surinam Airways Vanaf juli 2017 komt daar een derde vlucht (op maandag) bij en vliegt TUIfly met een Boeing 787 Dreamliner één maal per week. Deze vluchten krijgen vanaf april zowel een TUIfly als een Surinam Airways vluchtnummer.

Combinatie met strandvakantie Curaçao

Hoewel de rivier resorts je een ware strandervaring kunnen bieden, worden ook mogelijkheden geboden om een strandvakantie als verlenging te boeken op Curaçao. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gecombineerde vluchten, waarbij er heen gevlogen wordt op Paramaribo en, na een tussenvlucht, weer vanaf Curaçao terug gevlogen kan worden naar Amsterdam. Het tussentraject wordt gevlogen met partner Surinam Airways.

Wanneer te boeken?

Vanaf vandaag zijn de reizen naar Suriname met TUIfly boekbaar op tui.nl. Vanaf deze week ligt er ook een speciale Suriname brochure bij de TUI winkels en de ANVR-reisbureaus.(GFC)