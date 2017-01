Tullow Oil boort in Araku

🕔 12.jan 2017

Tullow Oil maakte gisteren bekend dat zij haar werkzaamheden in Zuid-Amerika uitbreidt. Het oliebedrijf wil in de tweede helft van 2017 offshore Suriname gaan boren in het veelbelovende Araku prospect (Blok 47 en 54).

Het bedrijf, dat officieel in Londen is gevestigd, sloot in september 2010 een Production Sharing Contract met Staatsolie voor Blok 47.

In 2013 kreeg Tullow een 50 procents-belang in Blok 54, dat samen met Staatsolie wordt geexploiteerd.