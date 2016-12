Twee ingesloten voor cocaïnevangst in terreinwagen

🕔 25.dec 2016

De 26-jarige Vince T. heeft zich op woensdag 21 december met zijn advocaat aangemeld bij de afdeling Narcotica Brigade van de politie.

Vince wordt ervan verdacht betrokken te zijn in de zaak, waarbij er drugs is aangetroffen in een terreinwagen. Dit voertuig was eerder deze maand ter verscheping naar het buitenland op het Havencomplex aangeboden.

Bij een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade en de Douane recherche is op dinsdag 13 december in de terreinwagen iets meer dan 29 kilogram drugs onderschept. Dankzij één van de speurhonden van de Narcotica Brigade is het verderfelijk spul in de carrosserie van het voertuig aangetroffen.

Zowel de drugs en het voertuig zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

De 45-jarige verzender T.M. is eerder in deze zaak aangehouden en in verzekering gesteld.

Vince werd voorgeleid en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie eveneens ingesloten. Het vermoeden bestaat dat er meerdere verdachten zullen worden aangehouden in deze zaak, zegt de PR van het KPS.(GFC)