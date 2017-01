🕔 31.jan 2017

Eén stap vooruit, twee achteruit, is de inhoud van het laatste decreet van Donald Trump. Hij gaf opdracht voor elke nieuwe overheidsregel twee vorige regelingen te schrappen.

De regel past binnen het voornemen van Trump om de regeldruk met minstens 75 procent te verlichten, omdat die volgens hem de Amerikaanse economie verlamt.

President Trump signed an executive action aimed at slashing regulations. The full details of the action, however, are still unknown.

— NPR (@NPR) 30 januari 2017