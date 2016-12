Uitverkochte Comedy XL show in NIS

Vandaag, vrijdag 23 december, belooft een memorabele avond voor comedy minded Suriname te worden. In een totaal uitverkocht NIS zullen een XL-line up van cabaretiers uit binnen- en buitenland de XL lachsalvo’s over heel Leidingen laten horen.

Herbert Watson, Pres Jurriaantje, Huan Graanoogst, Clifton Braam, Nabil Aurad, Rayen Panday, Murth Mossel en natuurlijk Roué Verveer gaan Suriname in een XL venue laten lachen zoals er nog nooit is gelachen. En dat mag best in deze tijd zo vindt Shakie Maikoe, die samen met zijn partner Rabin Achaibersingh, namens Hardcore Entertainment verantwoordelijk is voor Comedy XL.

‘Er mag best een avondje goed gelachen worden,’ zegt Maikoe, ‘en dat ik ook de reden dat we deze show op een extra large manier presenteren. De contacten met de buitenlandse artiesten zijn gelegd via ons bedrijf The Confetti Maker waarmee we in Europa de special effects verzorgen bij tal van grote shows en evenementen. Natuurlijk gaan we ook in de NIS laten zien wat we kunnen en ik beloof het publiek dat ook het spektakel XL zal zijn.’

Hardcore Entertainment heeft in het verleden diverse grote shows in Suriname georganiseerd en is met Comedy XL weer helemaal terug als show organisator en promotor. ‘We waren even druk in het buitenland,’ vertelt Maikoe, ‘The Confetti Maker werkt over heel Europa en we maken zelf lanceerinrichtingen voor vuurwerk en andere special effects die inmiddels via bedrijven in bijna alle landen van Europa verkocht worden.

Ook gaat The Confetti Maker de trend van ons eigen Surinaamse Paghwa feest over alle popfestivals verspreiden met een speciaal festivalpoeder dat we speciaal hebben laten maken. Dat wordt dus een kleurige festivalzomer in 2017.’

Zonder sponsors geen grote shows en met de hulp van TOK, Shaike Sound&Lightening, M&N Carcentre, Jumbo Group of Companies, Diamond Blue, Sanush Books, Combé Galery en Amazone International is het Hardcore Entertainment gelukt om zelfs een grote XL venue als het NIS voor een comedyshow helemaal uitverkocht te krijgen.

‘Wij verbinden hier graag onze naam aan,’ zegt Julio Bhikharie namens TOK KIP, de platinum sponsor van Comedy XL, ‘we vinden het belangrijk dat mensen ook in deze tijd kunnen genieten van top entertainment en dat biedt deze show zeker. Suriname heeft vertier nodig en daar willen wij graag aan mee werken. Niet alleen onze kip is gezond, lachen is minstens zo gezond voor de mens.’

Reclame maken voor Comedy XL is niet meer nodig. Deze XL line up in een XL venue met XL special effects is al ver van te voren totaal uitverkocht. ‘Dankzij de pers, onze sponsors maar vooral dankzij het Surinaamse publiek,’ zegt Shaike Maikoe tot slot, ‘de mensen laten hier mee zien dat ze vertrouwen hebben in Hardcore Entertainment en wij gaan dat vertrouwen XL waar maken.’(GFC)