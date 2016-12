USA nog steeds koploper gedetineerden

🕔 30.dec 2016

Het aantal gedetineerden in de Verenigde Staten is dramatisch gedaald. Toch heeft Amerika nog steeds het grootste aantal mensen achter tralies.

Eind 2015 had de VS ongeveer 2.173.800 gevangenen, 51.300 minder dan het jaar daarvoor, in staats- en federale gevangenissen, of in lokale gevangenissen.

Bijna een kwart van alle gevangenen in de wereld zit in Amerikaanse cellen Iets minder dan 1% van de Amerikanen zit achter tralies

Volgens het Bureau of Justice Statistics is dit de grootste afname in de gevangenispopulatie sinds die in 2009 begon af te nemen.

De VS heeft in absolute aantallen met voorsprong het grootste aantal gevangenen ter wereld, bijna anderhalf maal meer dan runner up China.

Per 100.000 inwoners laat de Verenigde Staten alleen het eilandje Seychellen voorgaan: dat heeft op een bevolking van ruim 93.000 mensen meer dan 700 gevangenen.

Voor de statistieken betekent dat bijna 800 gevangenen per 100.000 inwoners. De VS kwam daar in 2015 op de tweede plek met 693 gedetineerden per 100.000 inwoners.