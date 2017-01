Vanaf 20 januari 2017 streng controle etikettering voorverpakte goederen

🕔 18.jan 2017

Het Surinaams Standaarden Bureau(SSB) maakt bekend dat er per 20 januari 2017 een aanvang wordt gemaakt met de controle op naleving van het Technisch Voorschrift ” Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen (SSB 003:2013)”.

Het technisch voorschrift is sinds 14 augustus 2014 in werking getreden. Het is dus van essentieel belang dat de etiketten van voorverpakte goederen voldoen aan bovengenoemd het technisch voorschrift. Dit is bedoeld om de consument te voorzien van de juiste informatie over de kenmerken van het product, zodat deze kan nagaan of het product tegemoet komt aan zijn behoeften en geschikt is voor zijn omstandigheden.

De etikettering van voorverpakte goederen zal vanaf 20 januari 2017 dus streng worden gecontroleerd.

Vandaag wordt het Steering Comité geïnstalleerd door de minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson.

In het Steering Comité hebben zitting vertegenwoordigers van de controlerende instantie in Suriname, die bij de controle op de naleving van bovengenoemd technisch voorschrift een rol te vervullen heeft.(GFC)