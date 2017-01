Verdachte aangehouden in vermissingszaak; Clarisse nog niet terecht

🕔 27.jan 2017

De afdeling Kapitale Delicten heeft op donderdag 26 januari de 33-jarige Jonathan L. aangehouden in het onderzoek naar de vermissing van de 20-jarige Clarissa Boldewijn.

Clarissa is op maandag 23 januari, omstreeks 08.00 uur van huis vertrokken in het voertuig van haar moeder. Zij had als bestemming de Anton de Kom Universiteit en is niet terug gekeerd.

Het voertuig waarin de vermiste haar woning had verlaten, is een dag later aan Groenhartweg, uitgebrand, terug gevonden. De politie startte gelijk een onderzoek nadat de aangifte door de familie was gedaan.

Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat Clarissa wel de universiteit heeft bezocht, maar dat zij op een gegeven moment op een telefoontje reageerde waarna zij vertrok. Nadien is zij nooit meer gezien.

Het onderzoek leidde naar Jonathan die is opgespoord en aangehouden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het verder onderzoek wordt voortgezet. Clarissa is nog niet terecht.

Er worden via social media beelden verspreid van een vermoorde vrouwspersoon waaronder wordt vermeld dat het hier gaat om de vermiste Boldewijn Clarissa.

De politie doet een beroep op de samenleving rekening te houden met familieleden die het leed moeten dragen van een geliefde die vermist wordt en niet zomaar beelden van ergens te halen en te publiceren. Met deze handeling wordt er meer leed aan de familie toegebracht dan dat er wordt geholpen.

De politie vraagt medewerking van de samenleving om bruikbare informatie die kan leiden tot het achterhalen van de vermiste Clarissa Boldewijn door te spelen op de telefoonnummers 403645; via de tiplijn 179 alsook op het alarmnummer 115.(GFC)