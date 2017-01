Verdachte brengt politie naar begraafplaats

🕔 30.jan 2017

De 65-jarige Wagijo R. is op woensdag 26 januari na zijn aanhouding, overgedragen aan de politie van het ressort Uitvlugt.

Volgens verklaring van een winkelier stopte Wagijo die met een bijrijder op de bromfiets was voor zijn winkel. De bijrijder ging de winkel binnen, terwijl Wagijo op de bromfiets bleef zitten.

Wagijo verklaarde dat de bromfiets van hem is en dat hij de andere man een lift had aangeboden naar de winkel, echter wist hij niet wat de man zou doen. Op zijn aanwijzing deed de politie de plek aan waar hij de man had meegenomen. Wagijo bracht de wetsdienaren naar een begraafplaats alwaar hij beweert de andere man te hebben gelift.

De tweede verdachte is nog voortvluchtig.

Het viel de winkelier op dat verdachte nummer 2 goederen van de rekken in zijn tas stopte. De winkelier confronteerde hem daarmee en wilde in de tas van de man kijken, maar hij verzette zich. Er ontstond een worsteling tussen de twee. De man zag kans naar buiten te rennen en plaats te nemen op de gereedstaande brommer.

De winkelier die de achtervolging inzette, duwde de mannen van de bromfiets weg. Terwijl de winkelier Wagijo in een greep vasthield, zag de hoofdverdachte kans weg te komen met de bromfiets.

De tas met tien flessen smeermiddelen is in beslag genomen. De inhoud is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de winkelier.(GFC)