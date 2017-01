Verkrachting door bekende dader minder erg (zegt politiechef)

🕔 08.jan 2017

In New York is ophef ontstaan over de opmerking van een politiechef die de sterke toename in 2016 van verkrachtingen niet verontrustend vindt.

Het aantal meldingen van verkrachting nam in 2016 met 62,5% toe in een wijk in Brooklyn.

Politiecommandant Peter Rose zei dat zijn korps zich daar niet druk om maakte, omdat in de meeste gevallen de daders bekend waren bij de slachtoffers.

The NYPD basically came out & said they don’t believe it’s rape if you knew your attacker or met them through an app. This is who cops are. https://t.co/Z9l2mGPcib — Joe Macaré (@joemacare) 6 januari 2017

Volgens Rose hadden daders en slachtoffers elkaar meestal online ontmoet, in een aantal gevallen ging het om collega’s: “niet een trend waar wij ons heel ongerust over maken” zei Rose, want slechts in enkele gevallen waren de daders onbekend.

Rose vindt alleen die gevallen, met onbekende daders, “verontrustend” want “die persoon heeft, zeg maar, geen morele normen.”