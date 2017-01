Vermoedelijke criminele bende opgepakt

🕔 28.jan 2017

De politie van het ressort Houttuin kreeg op vrijdag 27 januari om half 3 in de ochtend een dievenmelding via de Centrale Meldkamer op een adres aan de Jaipurweg. Toen de wetsdienaren naar het opgegeven adres reden, passeerde een voertuig ze.

In de Jaipurweg zagen zij twee manspersonen vanuit het erf van het opgegeven adres wegrennen. Het lukte de mannen om te vluchten.

Ooggetuigen zagen enige tijd eerder een voertuig voor de woning van het slachtoffer stoppen en dat er drie manspersonen uitstapten waarna het voertuig verder reed. De mannen liepen naar de richting van de woning. De politie werd toen gelijk ingeschakeld.

De eigenaar van de woning, die inmiddels ook naar buiten was gekomen, verklaarde dat hij lag te slapen toen het alarm afging. Hij stond op en deed de slaapkamer deur open. Hij zag twee manspersonen op zijn balkon staan. Een hunner was bezig de voordeur te forceren. Plotseling zag hij de mannen wegrennen en zag de politie aankomen.

De wetsdienaren, die inmiddels assistentie hadden gekregen van het Regio Bijstand Team Midden(RBTM), en de surveillance unit van Regio Midden, zetten een gezamenlijke zoekactie op touw. Tijdens de gezamenlijke surveillance werd een witgelakt voertuig gesignaleerd waarvan de lichten aan en uit werden gemaakt.

In het voertuig trof de politie de 28-jarige Edgar H. aan. Hij verklaarde aan de wetsdienaren dat hij een vriendin zou ontmoeten. Onderzoek in het voertuig leverde een koevoet, een masker, tire rap, twee zwarte sokken, twee mobiele toestellen en een mes op. Het vermoeden bestond dat Edgar van plan was een strafbaar feit te plegen. Hij werd overgebracht naar het bureau.

Het voertuig waarin Edgar zich bevond was hetzelfde voertuig dat de buurtbewoners in de straat hadden gezien.

Onderzoek wees uit dat Edgar volgens afspraak op verschillende plekken de mannen zou afhalen. Op het politiebureau ging het toestel van de verdachte over. Hij mocht het gesprek aannemen.

Na het gesprek verklaarde hij dat hij mannen moest afhalen in het ressort Latour. Hij gaf door dat de manspersonen in een donker gelakt voertuig op hem zouden wachten. De manspersonen zouden overstappen in zijn voertuig en daarna zouden zij andere mannen afhalen.

Op de plek werd het bedoelde voertuig aangetroffen met daarin de 30-jarige Patrick M. en Runaldo S.(31).

Bij onderzoek in het voertuig werden documenten van een ander voertuig aangetroffen. Het bleek te gaan om documenten van het voertuig die de wetsdienaren voorbij was gereden toen zij onderweg naar de dievenmelding van de Centrale Meldkamer gingen.

Patrick en Runaldo werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Een van de mobiele toestellen van Edgar ging weer over. Hij kreeg weer de gelegenheid om het toestel te beantwoorden. De persoon die belde, gaf aan dat zij moesten worden afgehaald aan de Tout Luit Fautkanaalweg.

De wetsdienaren begaven zich naar de opgegeven plaats. Daar werden vier manspersonen gesignaleerd. Bij het zien van het politievoertuig zetten zij het op een lopen. Waarschuwingsschoten bracht hen niet tot andere gedachte, waarna de politie gericht schoot.

Drie van de verdachten hielden toen stil terwijl de vierde via een bosschage verder wegvluchtte.

Roche I. (25); Ernesto B. (26) en de 18-jarige Hendrik B. werden aangehouden.

Twee van de verdachten hebben schotverwondingen opgelopen. Per ontboden ambulance werden zij onder politiebewaking afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Een van de verdachten is na te zijn behandeld meegenomen naar het politiebureau terwijl de andere onder politiebewaking is opgenomen in de ziekeninrichting.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn alle 6 verdachten in verzekering gesteld.

De zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden voor verdere onderzoek, meldt de PR van het KPS.(GFC)