Vier inbraakverdachten gepakt

🕔 08.feb 2017

Bikers hebben op vrijdag 3 februari vier verdachten aangehouden voor inbraak. De 19-jarige Malcolm H., Revenieldo, B. (16), Alonzo B.(17) en de 19-jarige Gaito A. hebben vermoedelijk in twee voertuigen ingebroken aan het Neumanpad.

De verdachten hebben uit de voertuigen goederen zoals autoradio en geld weggenomen. Zij sloegen daarna op de vlucht in een gereedstaand voertuig.

De Bikers die inspeelden op een algemene oproep vanuit de centrale meldkamer van de politie, zetten gelijk een zoekactie in en konden het voertuig waarmee de verdachten zich verplaatsten nog klemrijden.

De gestolen goederen zijn teruggevonden en in beslag genomen.

Het voertuig waarin de verdachten reden, is hangende het onderzoek ook in beslag genomen. De verdachten zijn overgedragen aan de politie van Regio Paramaribo. Zij zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De jeugdige bestuurder van het voertuig is niet in het bezit van een rijbewijs. Er zijn tijdens het onderzoek ook shirts aangetroffen in het voertuig. Het vermoeden bestaat dat deze jeugdige verdachten zich verkleden na het plegen van een strafbaar feit, vermeldt de politie in een bericht.(GFC)