Visa Waiver lijst van landen naar VS ongewijzigd

🕔 27.jan 2017

De ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Paramaribo laat in tegenstelling tot geruchten die anders beweren weten, dat geen landen zijn weggehaald van het VS Visa Waiver Programma.

Het Visa Waiver Program (VWP) is een regeling van de Amerikaanse overheid om burgers van specifieke landen onder bepaalde voorwaarden naar de Verenigde Staten te laten reizen zonder daarvoor een visum aan te hoeven vragen.

Deze regeling is van toepassing op alle vijftig staten plus alle overzeese gebieden.

Het Visa Waiver Programma heeft het vereenvoudigd reizen naar de Verenigde Staten voor miljoenen bezoekers mogelijk gemaakt. Dit alles door paspoorten te maken die gemakkelijk door een machine gelezen kunnen worden.

Dankzij de aangescherpte veiligheidsmaatregelen en voorschriften moeten dezelfde bezoekers op voorhand een reisvergunning (ESTA) aanvragen.

Zoals altijd, is een door een machine leesbaar of e-paspoort van een Visa Waiver land nog steeds vereist om toegang tot het land te krijgen. Het gehele aanvraag proces wordt online uitgevoerd en behandeld door de Binnenlandse Dienst van Amerika (U.S. Department of Homeland Security).

In januari 2016 is er een extra restrictie opgelegd. Burgers die vanaf 2011 in Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië of Syrië zijn geweest, moeten voor een reis naar de Verenigde Staten ten aller tijde een volledig visum aanvragen, zelfs als het alleen een overstap betreft. Deze bepaling geldt ook voor degenen die een dubbele nationaliteit hebben t.b.t. deze landen.

Klik op deze link voor landen die voorkomen in het Visa Waiver Program: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html.(GFC)