Vismale mist specialistische hulp bij opvang probleemkinderen

🕔 04.feb 2017

“Ik word telkens gebeld als er een probleem is met kinderen. Mijn organisatie grijpt dan snel in. Het is wel duidelijk dat de aanpak van kinderen anders moet geschieden dan die van volwassenen,” benadrukt Louis Vismale, voorzitter van 1 voor 12.

De afgelopen drie weken is zijn organisatie vanuit diverse hoeken benaderd met de problematiek van jeugdigen.

Het ging onder andere om de 15-jarige Radjkumar Ramsahai die op straat sliep in een zijstraat van de Kwattaweg en een ontredderde moeder die enkele dagen geleden belde met de noodkreet dat haar minderjarige zoon onhandelbaar is.

Het eerste geval van Ramsahai heeft geresulteerd in het terugbrengen van de jongen naar zijn ouderlijke woning. De moeder van de jongen overleed enkele jaren geleden. Hij bleef met de stiefvader achter, maar liep weg van huis.

Bij nader onderzoek bleek dat hij drugsverslaafd is. De jongen is nu opgenomen in de detoxificatie kliniek van het Psychiatrisch Centrum Suriname. “Ik vraag mij af waar ik met hem naar toe moet wanneer hij na vier maanden uit het traject komt,” peinst Vismale. Hij ziet graag dat er specialistische begeleiding komt voor zulke probleemjongeren.

Enkele dagen geleden belde de machteloze moeder van de 13 – jarige Rahul Dhanradj. “Mijn zoon is onhandelbaar; ik kan hem niets zeggen; hij doet wat hij wil”, verklaart ze.

De moeder heeft het niet breed en stuurt haar kinderen de straat op om zoute vis te verkopen. “Deze jongen gebruikt ook drugs. Het is zeer kwalijk dat de school na ons bezoek aangeeft dat zij contact zullen opnemen met de ouders, omdat hij reeds vijf dagen niet op school is verschenen,” vertelt Vismale veder. De moeder smeekt de overheidsinstanties om in te grijpen, zodat haar zoon de nodige begeleiding krijgt.

Er is contact opgenomen met de afdeling Jeugdzorg van het ministerie van Sociale Zaken. Het hoofd van de afdeling Jeugdzaken, Sybrano Elmont, geeft aan dat zijn afdeling een beschermende taak heeft naar kinderen toe die in maatschappelijke bedreigde situaties zitten.(GFC)