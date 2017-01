🕔 02.jan 2017

Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes boven de Amerikaanse stad McKinney (Texas) kwamen minstens drie mensen om het leven. De toestellen stortten na de crash neer op een parkeergarage in een woonwijk.

De botsing gebeurde op nieuwjaarsdag. Er is nog niets bekend over de toedracht.

PD is assisting with plane crash in our city. Confirm 2 planes crashed and at least 3 fatalities. Further details will come from FAA/NTSB.

— McKinney Police (@McKinneyPolice) 1 januari 2017