Volksgezondheid informeert samenleving over Gele Koorts reizigersvaccinatie; uitbraak in Brazilië

🕔 29.jan 2017

Brazilië kampt met een uitbraak van gele koorts. Het ministerie van Volksgezondheid in Brazilië heeft de afgelopen weken ruim 300 vermoedelijke besmettingen vastgesteld. Intussen zijn er 71 sterfgevallen worden in verband gebracht met de uitbraak.

Gele koorts is een infectieziekte die wordt verspreid door muggen. De ziekte komt vooral voor in Afrika, waar jaarlijks tienduizenden mensen eraan overlijden. Ook in Zuid-Amerika duikt gele koorts geregeld op, maar in Brazilië werden de afgelopen jaren nauwelijks gevallen vastgesteld.

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname geeft aan dat ons land door de WHO vastgestelde

internationale richtlijnen met betrekking tot Gele Koorts vaccinatie voor reizigers hanteert.

Deze houden het volgende in:

• Eén Gele Koorts vaccinatie, ongeacht op welke leeftijd deze verkregen is, biedt een levenslange bescherming tegen het Gele Koorts virus. Dit betekent dat, indien een persoon al eerder in zijn leven gevaccineerd is geweest met het Gele Koorts vaccin, er geen booster dosis (hervaccinatie) nodig is op latere leeftijd.

• De WHO heeft vastgesteld dat vanaf 11 juli 2016 het Internationaal Gele Koorts Certificaat (internationaal Gele Koorts vaccinatie bewijs) voor alle reizigers onbeperkt geldig is ongeacht op welke datum deze is verkregen. Dit betekent dat de hervaccinatie van om de 10 jaar niet zal worden geëist en dat vernieuwing van het certificaat niet nodig is.

In Suriname is de gele koorts vaccinatie al vele jaren opgenomen in het reguliere vaccinatie programma van personen woonachtig in het binnenland en sinds enige tijd geldt dit ook voor degenen woonachtig in de kuststrook en als reizigersvaccinatie.

Het vaccin is veilig en geeft levenslange immuniteit; 1 prikje is voldoende. Het gele koorts virus is al vele tientallen jaren niet aangetoond in ons land maar kan weer opduiken gezien de aanwezigheid van de vector, de Aedes muskiet; de gastheer van het virus, de aap en ongevaccineerde (reizende) personen.

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname adviseert reizigers van en naar landen met locale transmissie van gele koorts (waaronder landen in Afrika en Latijns Amerika, en zoals nu in buurland Brazilie) om zich 10 dagen voor vertrek te doen vaccineren en het vaccinatiebewijs net als het paspoort bij zich te houden.

Gaat u binnenkort op reis en bent u niet eerder gevaccineerd tegen gele koorts of u beschikt niet over het gele koorts vaccinatiebewijs, dan kunt u dagelijks terecht bij het BOG Medisch Centrum aan de Rode Kruislaan 13-15.

De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 07.30u- 14.00u en vrijdag van 07.30-13.00uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het BOG Medisch Centrum of dhr. R.Ramadhin of mw. S.Narain op het nummer 499494 toestel 128/104/144.(GFC)