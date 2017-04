Vrouw (23) verkracht en overvalt taxichauffeur

🕔 12.apr 2017

Een jonge Amerikaanse zit in de cel na de verkrachting en beroving van een mannelijke taxichauffeur. Brittany Carter (23) overviel in de vroege ochtend van zaterdag 28 januari samen met twee anderen de taxichauffeur die hen even voordien had opgepikt aan een hotel in Findlay (Ohio).

Volgens politiedocumenten haalde de bijrijder, de 20-jarige Cory Jackson (20) tijdens de rit een mes boven waarmee hij de taxibestuurder (29) bedreigde. In het document wordt ook melding gemaakt van passagier Carter die de chaffeur vastgreep en onder dwang bij hem een niet nader genoemde seksuele handeling deed. Dat gebeurde letterlijk met het mes op de keel.

Na de daad zette de vrouw, Jackson en een derde medeplichtige het op een lopen. Hun buit was een bedrag van 32 dollar. De beroofde chauffeur bleef uiteindelijk ongedeerd.

Het is niet duidelijk waar en wanneer de daders van de overval werden opgepakt. Brittany Carter wordt vervolgd voor verkrachting en overval. Ze zit in de cel en kan vrijkomen mits het betalen van een borgsom van 60.000 dollar. Carter werd in het verleden vervolgd voor het bezit van heroïne.(HLN.be)