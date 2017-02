Vrouw voelt ‘iets kruipen’: dokters vinden vieze verrassing in haar hoofd

🕔 08.feb 2017

Na een lange werkdag ging de 42-jarige Selvi uit India vermoeid naar bed. Plots werd de vrouw gewekt door een tintelend gevoel in haar neus. Ze vreesde dat het een insect kon zijn en liet zich meteen door haar schoonzoon naar het ziekenhuis brengen. De vrouw werd drie keer van het kastje naar de muur gestuurd, tot een dokter de volgende ochtend de bron van de irritatie vond.

Selvi, een huishoudster uit de Indische staat Tamil Nadu, probeerde meteen de oorzaak van de tinteling weg te vegen, maar voor ze het goed en wel besefte, voelde ze dat het gevoel zich verder omhoog in haar neusgat bewoog.

In het eerste ziekenhuis onderzocht de dokter haar door met een lampje in haar neus te kijken en deed hij enkele telefoontjes naar andere dokters, maar uiteindelijk verwees hij haar door naar een ander ziekenhuis.

Daar concludeerde de arts dat een stukje vergroeide huid verantwoordelijk was voor het tintelende gevoel. Maar Selvi hield voet bij stuk: “Ik kon het gevoel niet verklaren, maar ik was zeker dat het een insect was. Er was een tintelende, kruipende sensatie. Telkens wanneer het bewoog, kreeg ik een brandend gevoel in de ogen.”

Gevaar voor infectie

In het derde ziekenhuis werd met een scan vastgesteld dat er “een vreemd, schijnbaar beweeglijk voorwerp” in haar hoofd zat. “Ik voelde me de hele nacht ongemakkelijk, bleef wakker en wachtte tot ik ’s ochtends naar het Stanley-ziekenhuis kon gaan nadat ik een doorverwijzing had gekregen van de arts van mijn werkgever,” vertelt de vrouw.

Daar, in het universitaire ziekenhuis in Chennai, werd Selvi’s vermoeden bevestigd. In haar schedel, tussen haar ogen en vlak bij haar hersenen zat een levende kakkerlak.

“Als hij daar zou blijven, zou hij snel gestorven zijn en zou de patiënt een infectie ontwikkeld hebben die zich naar de hersenen zou verspreiden,” zegt behandelend arts Dr. M.N. Shankar.

Operatie van 45 minuten

Na 45 minuten slaagden de artsen erin om de kakkerlak uit Selvi’s hoofd te verwijderen met een pincet en een zuigtoestel.

De artsen van het Stanley-ziekenhuis hebben in het verleden al parels, een batterijtje, een bloedzuiger en een stuk kalk uit neuzen gehaald. “Maar geen kakkerlak, zeker niet wanneer hij zo groot is,” vertelt Dr. S Muthuchitra die bij de operatie betrokken was.(HLN.be)