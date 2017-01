Vuurtje voor aandacht wordt inferno

🕔 02.jan 2017

Een gewonde wandelaar maakte een vuurtje in een bos in Duitsland om gemakkelijker gevonden te worden door reddingswerkers. Als gevolg daarvan ging 100 hectare bos in vlammen op.

Waldbrand am #Jochberg: 100 Hektar stehen in Flammen, fünf Löschhubschrauber im Einsatz https://t.co/PFmmzYfbEI pic.twitter.com/tk81Kr8Szu — BR24 (@BR24) 1 januari 2017

De man probeerde zaterdag samen met een vriend de Jochberg bij Kochel am See te beklimmen. Hij viel 100 meter naar beneden en brak daarbij een been, schrijft de Augsburger Allgemeine.

Nadat zij de hulpdiensten hadden gebeld, legden zij een vuurtje aan zodat de redders hun locatie sneller konden vaststellen.

Het vuur verspreidde zich echter razendsnel en zette de hele omgeving in vlammen.

De man werd gered en is overgebracht naar een ziekenhuis. Honderden brandweerlieden en zeven helikopters vochten zondag nog steeds tegen de vuurzee.